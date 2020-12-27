Жители Волгоградской области снова перевели часы на московское время

С 27 декабря Волгоградская область перешла на московское время. До этого со столицей у региона был плюс один час разницы. Такой режим действовал с 2018 года, когда по этому поводу состоялся референдум. Новый опрос снова вернул область к столичному времени.

Напомним, что в декабре Госдума и Совет федерации одобрили данные поправки в закон «Об исчислении времени». Соответствующий документ был подписан президентом России Владимиром Путиным. Таким образом, Волгоградская область была исключена из третьей часовой зоны (UTC+4, мск +1) и добавлена во вторую (UTC+3, мск).

Изменение было принято после того, как в регионе прошел опрос о смене времени. Он проходил в день голосования по поправкам к Конституции. Данную инициативу поддержали 65% жителей. 34% – высказались против.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что россиян предупредили о причинах запрета на выезд из страны.