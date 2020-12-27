В Гатчине проводится проверка после смертельного ДТП со снегоходом и Mercedes

В Гатчине проводится проверка после смертельного ДТП со снегоходом и Mercedes
Полицейские проводят проверку. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Гатчинском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП с участием снегохода. Водитель не справился с управлением, в результате чего транспортное средство перевернулось.

Трагический инцидент случился по дороге от площади Манина в сторону поселка Восковицы. Снегоход Yamaha опрокинулся, а сам 34-летний водитель попал под колеса попутного Mercedes.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу и области, полученные телесные повреждения оказались несовместимы с жизнью. Водитель скончался на месте происшествия.

Пассажира снегохода отпустили домой в удовлетворительном состоянии. Водитель Mercedes не пострадал.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что КАМАЗ протаранил припаркованные машины на улице Ворошилова.

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