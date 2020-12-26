КАМАЗ протаранил припаркованные машины на улице Ворошилова

В ночь на 27 декабря в Петербурге произошло ДТП с участием пяти автомобилей. Водитель КАМАЗа врезался в ряд припаркованных машин. В итоге Ford, BMW, Mercedes и грузовой фургон оказались прижаты друг к другу при столкновении.

«На улице Ворошилова КАМАЗ влетел в припаркованные машины. Фокус — БМВ — Мерседес и Фургон. Хозяев автомобилей на месте не видно», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

На место происшествия прибыли сотрудники УГИБДД. По словам очевидцев, владельцы машин уже подтянулись.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Кировском районе Петербурга легковой автомобиль вылетел на тротуар после ДТП. Дорогу не смогли поделить две машины.