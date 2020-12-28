В Сербии микроавтобус с россиянами извлекли из снежных заносов

Сербские спасатели помогли выбраться из снежных заносов группе российских граждан с детьми. Микроавтобус с россиянами застрял на трассе в горах.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на российское МВД, все произошло 27 декабря вечером в туристическом районе горного массива Златибор, что в 200 километрах западнее Белграда. Недалеко от Златибора микроавтобус с россиянами застрял в снежных заносах.

Среди пассажиров были восемь российских граждан, в том числе 10-летний ребенок и младенец. На месте ЧП работали восемь пожарных-спасателей с привлечением четырех пожарных машин. Россиян быстро и эффективно эвакуировали.

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