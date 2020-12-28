Трактор доставал легковушку из кювета в Ропше

В Ломоносовском районе Ленинградской области легковой автомобиль вылетел в кювет.
Дорожный инцидент случился в ночь на понедельник, 28 декабря, в поселке Ропша. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
По словам очевидцев, транспортное средство из кювета вытаскивал трактор. У места ДТП собралось много людей
Информация о возможных пострадавших не приводится.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что молодой водитель протаранил двери «Ленты» на Парашютной улицею. Автомобилист не справился с управлением на скользкой дороге.