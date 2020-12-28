Трактор доставал легковушку из кювета в Ропше

Машина оказалась в кювете. Фото: скриншот группы ДТП и ЧП | Санкт-Петербург соцсети ВКонтакте

Машина оказалась в кювете. Фото: скриншот группы ДТП и ЧП | Санкт-Петербург соцсети ВКонтакте

В Ломоносовском районе Ленинградской области легковой автомобиль вылетел в кювет.

Дорожный инцидент случился в ночь на понедельник, 28 декабря, в поселке Ропша. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, транспортное средство из кювета вытаскивал трактор. У места ДТП собралось много людей

Информация о возможных пострадавших не приводится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что молодой водитель протаранил двери «Ленты» на Парашютной улицею. Автомобилист не справился с управлением на скользкой дороге.