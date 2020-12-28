Лайнер экстренно сел в Цюрихе из-за потерявшего сознание пилота

Лайнер экстренно сел в Цюрихе из-за потерявшего сознание пилота
Самолет экстренно сел в Цюрихе. Фото: pixabay

Пассажирский лайнер авиакомпании British Airways совершил вынужденную посадку в Швейцарии из-за потерявшего сознание пилота.

Как сообщает Daily Mail, все произошло на борту самолета Airbus А320, летевшего из Лондона в Афины. Во время полета второй пилот потерял сознание, в связи с чем командир судна запросил экстренную посадку в Цюрихе.

Издание поясняет, что в середине полета члену экипажа стало плохо, после чего командир развернул самолет обратно в Хитроу. Однако из-за ухудшения состояния пилота самолет немедленно приземлился в швейцарском городе.

В аэропорту Цюриха пилота ждали медики, после чего мужчина был госпитализирован. Экипаж смог продолжить рейс через пять с лишним часов.

В авиакомпании заявили, что ухудшение состояния пилота не связано с коронавируса. Причины его госпитализации называть не стали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «Россия» прокомментировала срабатывание датчика открытия дверей, из-за которого самолет из Сургута не долетел в Петербург.

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