Скончался известный модельер Пьер Карден

Известный модельер Пьер Карден скончался на 99-м году жизни. Мужчина умер в Американском госпитале в пригороде Парижа.

О смерти модельера сообщили во вторник, 29 декабря, в местном издании AFP со ссылкой на семью кутюрье.

Напомним, что Пьер Карден родился в 1922 году в Италии, но свою известность от получил во Франции. Являлся владельцем ресторана «Максим» и одноименной торговой марки. Кроме этого, Карден один из самых крупных собственников во Франции.

Также Карден работал в театре. Он работал над постановкой и декорациями спектакля «Дама с камелиями» Александра Дюма. Помимо этого, трудился над постановкой «Портрет» по повести Гоголя в 2009 году.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что скончался автор «Ну, погоди!» Александр Курляндский. Причины смерти пока не названы. Ему было 82 года.