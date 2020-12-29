Около 115 млн рублей потрачено на закупку автомобилей для врачей в Петербурге

Финансирование предусмотрено за счет бюджетных средств, в том числе резервного фонда Правительства Санкт-Петербурга, и за счет поддержки спонсоров. Фото: Pixabay

Финансирование предусмотрено за счет бюджетных средств, в том числе резервного фонда Правительства Санкт-Петербурга, и за счет поддержки спонсоров. Фото: Pixabay

В Северной столице для участковых врачей районных поликлиник закуплено 75 автомобилей и арендовано еще порядка 400. На это власти города выделили дополнительные 115 млн рублей.

Как сообщают в аппарате вице-губернатора Санкт-Петербурга Николая Бондаренко, данные средства были выделены губернатором города Александром Бегловым. В итоге, удалось решить проблему нехватки автомобилей для врачей. В середине ноября поликлиникам требовалось 305 машин.

В итоге, на сегодня для нужд районных врачей приобретено 75 автомобилей на сумму 38,5 млн рублей. Наибольшее число машин поступило в Невский, Выборгский и Центральный районы города.

«Кроме того, на январь-февраль для участковых врачей арендовано по 384 автомобиля для работы в будни и по 303 автомобиля – на выезды к пациентам в выходные дни. На эти цели выделено 76,5 млн рублей», – говорится в сообщении аппарата.

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