Российская сборная по лыжным гонкам попала в ДТП на границе Швейцарии и Италии

Российская сборная по лыжным гонкам попала в ДТП на границе Швейцарии и Италии
Члены сборной России по лыжным гонкам попали в ДТП. Фото: Федерация лыжных гонок РФ

Члены сборной России по лыжным гонкам попали в дорожную аварию на границе Швейцарии и Италии.

Как сообщает издание Blick, все произошло в ночь на 30 декабря. Микроавтобус вылетел с трассы и застрял на льду. В салоне находились водитель и пять пассажиров. Пострадавшие выбрались и вызвали экстренные службы, но потом отказались от медицинской помощи. Известно, что один из пострадавших получил сотрясение мозга.

В сообщении швейцарского издания говорилось, что в микроавтобусе в момент аварии находились спортсмены из российской сборной, однако старший тренер сборной РФ Юрий Бородавко заявил, что инцидент произошел с членами сервисной бригады. Лыжников в машине не было, передает РИА Новости.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что около 200 британских туристов сбежали с карантина на горнолыжном курорте в Швейцарии.

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