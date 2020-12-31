Доктор Мясников предупредил о смертельно опасно ошибке при похмелье

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о смертельно опасной ошибке при похмелье.

По его словам, смертельная угроза прячется в походе в баню. Если после сильного обезвоживания организма, вызванного употреблением алкоголя и похмельем, человек решит попариться, то потеряет сознание и может даже умереть.

Мясников отметил в эфире программы «О самом главном» на «России 1», что избежать такого состояния можно, если умеренно употреблять алкоголь, поскольку количество выпитого играет важную роль в причинах похмелья.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что доктор Мясников призвал россиян отказаться от новогодних традиций. Он подчеркнул, что иногда отпраздновать Новый год с банкой консервов можно лучше, чем с деликатесами.