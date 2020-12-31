Около 11 млн потребительских кредитов взяли россияне с начала 2020 года

Около 11 млн потребительских кредитов взяли россияне с начала 2020 года
Банки стали чаще отказывать в кредитах. Фото: pixabay.com

Сумма всех потребительских кредитов россиян составила 2,6 трлн рублей. Это на 11% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Как сообщает пресс-служба бюро кредитных историй «Эквифакс», на данный момент в России снизилась динамика выдачи кредитов россиян. Однако показатели говорят о скором возвращении к прежним цифрам.

«Сейчас качество кредитного портфеля не вызывает особых опасений, а прогноз на последний месяц в году можно назвать осторожно-оптимистическим. Как правило, пик объемов приходится именно на декабрь и связано это с увеличением покупательского спроса в новогодние праздники», – заявил гендиректор «Эквифакса» Олег Лагуткин.

Кроме этого, показатели задолженности на конец ноября у россиян составил 4,5 млн кредитов. Это 543 млрд рублей. В среднем, каждый заемщик должен 120 тыс. рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что 2020 год оказался хуже, чем предыдущий для 68% компаний Петербурга.

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