Украинцы требуют от Зеленского купить препарат «Спутник V» от Covid-19

Жители Украины просят президента страны Владимира Зеленского обеспечить граждан российской вакциной от коронавируса. Соответствующая петиция появилась на официальном сайте интернет-представительства президента Украины.

Автором петиции стал Николай Исаев. Он просит «обеспечить проверку, заявку и закупку» вакцины «Спутник V». По его словам, это поможет защитить граждан от инфекции, а также улучшит социально-экономическую ситуацию в стране.

Кроме этого, Исаев считает, что вакцинация должна быть бесплатной. На данный момент петицию подписали всего 17 голосов. Для того, чтобы ее посмотрел Зеленский нужно 25 тыс. голосов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Зеленский не смог объяснить, почему российская вакцина от COVID не подходит украинцам.

По его словам, Украина не входит в список стран, которые первыми получают препарат от Covid-19. На вопрос о вакцинации населения страны политик не смог объяснить, почему российский препарат от новой болезни не подходит.