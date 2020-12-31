Венгрия отказалась от российской вакцины от коронавируса

Венгрия не будет покупать российскую вакцину. Фото: pixabay

Венгрия не будет покупать российскую вакцину. Фото: pixabay

Венгрия не будет закупать российскую вакцину от коронавирусной инфекции. Страна планирует приобретать препараты через механизмы поставок ЕС или напрямую из Китая.

Как сообщает агентство «Рейтер» со ссылкой на главу администрации венгерского премьер-министра, причиной является недостаточная мощность по производству вакцин.

Напомним, что до этого Венгрия получила 6 тыс. доз российского препарата от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщал глава венгерского МИД Петера Сийярто.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Венгрия стала первой европейской страной, получившей образцы российской вакцины от COVID-19. На странице Сийярто в Facebook появилась видеозапись, на кадрах которой демонстрируется прибытие препарата в Венгрию бортом «Аэрофлота», сопровождаемое официальным сообщением.