Пожар в Новый год в Чувашии унес жизни троих взрослых и троих детей

При пожаре погибли шесть человек. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

При пожаре погибли шесть человек. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

В деревне Орнары Урмарского района в Чувашии произошел серьезный пожар, при котором погибли шесть человек, в том числе трое детей.

По данным республиканского Следственного управления СК России, огонь охватил жилой дом по всей площади, в результате чего здание восстановлению не подлежит. На пепелище были найден останки троих взрослых и троих детей. Детям было 10, 7 и 4 года.

В момент ЧП в доме находился 51-летний хозяин дома, его сожительница и две ее дочери, одна из которых находилась в доме с детьми. Отмечается, что выжить удалось только мужчине.

Чувашская прокуратура проводит проверку по факту массовой гибели людей при пожаре. Правоохранителям предстоит оценить исполнение требований законодательства о пожарной безопасности, проверить условия жизни детей. Надзорный орган также проконтролирует ход проверки, организованной СК.

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