В Гатчинском районе мужчина бросил бутылку с горючим в окно квартиры

В Гатчинском районе в квартиру пенсионерки бросили бутылку с зажигательной смесью.

Инцидент произошел вечером 31 декабря в поселке Кобралово на улице Лесная. В полицию обратилась женщина 1951 года рождения и рассказала о том, что неизвестный кинул бутылку с горючей смесью на балкон и вторую бутылку в окно кухни. Пенсионерка смогла сама потушить возгорание. К счастью, никто не пострадал.

По подозрению задержали мужчину 1996 года рождения.

Возгорание потушено хозяйкой квартиры самостоятельно. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.167 УК РФ (Умышленное уничтожение или повреждение имущества).

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