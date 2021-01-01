«ГАЗель» застряла на въезде в «МакАвто» на Лахтинском

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Пользователи шутят, что кто-то слишком много ест. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Водитель не учел габариты машины и теперь не может сдвинуться с места.

Сегодня, 1 января, петербуржцы заметили «ГАЗель», застрявшую на въезде в «МакАвто». Видимо, водитель хотел подкрепиться, но теперь у него есть проблема поважнее. Своими наблюдениями очевидцы поделились в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на Лахтинском проспекте у торгового центра «Гарден Сити». Там застрявший большегруз создал препятствие для других голодных участников движения. Видимо, водитель не учел габариты машины.

«Мост глупости перекочевал в Лахту»,

— пишет автор поста.

Чтобы решить проблему, водителю пришлось спускать колеса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что двое петербуржцев угодили в больницу после ДТП перед Новым годом. По предварительным данным, виноват пьяный водитель, который сидел за рулем одного из автомобилей.

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