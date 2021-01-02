Скончался сценарист фильмов «Все будет хорошо» и «Ты у меня одна» Олег Данилов

Скончался известный российский сценарист Олег Данилов, известный по фильмам «Все будет хорошо!», «Ты у меня одна» и другим. Его не стало на 72 году жизни.

Об этом сало известно в субботу, 2 января. Печальную новость сообщил коллега Данилова, режиссер Дмитрий Астрахан, на своей странице в Instagram. Он написал, что ему очень сложно принять и осознать потерю близкого друга.

О причинах смерти пока не сообщается.

Олег Данилов родился в Ленинграде в 1946 году. Он окончил экономический факультет кораблестроительного института, а после работал завлитом Театра комедии имени Акимова и писал пьесы. Дебют Данилова в кинематографе состоялся в 1991 году с фильма Дмитрия Астрахана «Изыди!..».

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