Сотни птиц в Риме стали жертвами новогодних салютов

Сотни птиц в Риме стали жертвами новогодних салютов
Сотни птиц погибли из-за фейерверков. Фото: скриншот Twitter

Улицы итальянского Рима оказались завалены сотнями скворцов, которые разбились из-за фейерверков в новогоднюю ночь.

Как сообщает местное издание RomaToday, на опубликованных жителями Рима кадрах видны десятки птиц, которые безжизненно лежат на земле.

«Извините, но желание праздновать уже прошло. Сотни мертвых птиц», — цитирует издание одного из авторов ролика.

В Международной организации животных считают, что причиной гибели птиц могут быть взрывы фейерверков. Пресс-секретарь организации Лоредана Диглио заявила, что они могли умереть от страха, сталкиваясь друг с другом, влетая в окна или линии электропередачи. Кроме того, у птиц мог случиться сердечный приступ.

Глава итальянского отделения организации Массимо Компаротто отметил, что защитники животных ежегодно просят запретить продажу фейерверков.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге ищут хозяев собак, сбежавших из-за взрыва петард.

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