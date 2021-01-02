Врачи сообщили о стабильном состоянии Алисы Фрейндлих

Врачи сообщили о стабильном состоянии Алисы Фрейндлих
Алиса Фрейндлих госпитализирована с коронавирусом. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Госпитализированная с коронавирусом народная артистка СССР Алиса Фрейндлих находится в стабильном состоянии. Об этом сообщили в клинической больнице №122 в Петербурге, где лечится актриса.

Врачи рассказали, что состояние заболевшей артистки остается стабильным, без изменений. Они утверждают, что «ночь прошла спокойно», передает ТАСС.

Напомним, 25 декабря Алиса Фрейндлих попала в больницу с коронавирусом. У нее диагностировали 36% поражением легких. 86-летняя актриса проходит лечение в реанимации инфекционного отделения 122-й больницы им. Соколова. Ранее ее состояние оценивали как стабильно тяжелое.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что состояние госпитализированной с коронавирусом Алисы Фрейндлих остается стабильно тяжелым.

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