В Тихвине задержали лже-газовщика, заменившего трубу в квартире пенсионерки

В Тихвинском районе Ленобласти пенсионерка заплатила мошеннику более 3 тыс. рублей, который заявил о запахе газа. Подозреваемого задержали.

Преступный инцидент произошел в пятницу, 1 января, в городе Тихвин. В этот же день в отдел полиции обратилась пожилая жительница. Она рассказала, что в период с 14:30 до 15:00 в ее квартиру, расположенную в 6-м микрорайоне, пришел неизвестный, который представился сотрудником газовой службы. Мужчина заявил о запахе газа.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, мужчина произвел замену газового шланга, после чего пенсионерка заплатила ему 3 100 рублей.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело. В ходе оперативных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Им оказался неработающий петербуржец 1982 года рождения.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Калининском районе Петербурга мошенники обманули пенсионерку почти на 200 тыс. рублей.