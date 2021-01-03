Новосибирец скончался в прямом эфире на Новый год

Новосибирец скончался в прямом эфире на Новый год
Мужчина запланировал трансляцию заранее. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Житель Новосибирска совершил самоубийство во время прямого эфира в социальной сети «ВКонтакте». Трансляцию мужчина проводил в новогоднюю ночь. Об этом сообщают в воскресенье, 3 января, Вести.ru.

Ужасное событие случилось около 4 часов утра 31 декабря. 40-летний мужчина вышел в запланированный прямой эфир в социальной сети и спустя 20 минут покончил с собой. До этого на странице скончавшегося появлялись стихи, которые напоминали прощальное послание.

На данный момент точная причина произошедшего неизвестна. Также неизвестны и другие подробности. Сотрудники органов проводят доследственную проверку.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Подмосковье возбудили дело после того, как собака загрызла ребёнка. По предварительной информации, у хозяйки дома были немецкие овчарки и алабаи, которые могли это сделать. На данный момент точная причина произошедшего неизвестна.

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