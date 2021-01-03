Водитель Lada скончался после лобового ДТП с Kia на трассе «Вологда — Новая Ладога»

На автодороге «Вологда — Новая Ладога» в Ленобласти произошло смертельное ДТП. Проводится доследственная проверка.

Трагедия случилась вечером субботы, 2 января, на 456 км. По предварительным данным, водитель авто марки Kia Cerato по неизвестной причине выехал на встречную полосу, где столкнулся с LADA Priora.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу и области, за рулем отечественного автомобиля находился мужчина 1990 года рождения. От полученных травм он скончался на месте.

Водителя второго авто госпитализировали в тяжелом состоянии с различными травмами.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Сети появились кадры смертельной аварии на трассе Е-105.