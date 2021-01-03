На Аляске произошло землетрясение магнитудой 6,1

На Аляске произошло землетрясение магнитудой 6,1
Землетрясение произошло на Аляске. Фото: pixabay

У берегов Аляски случилось мощное землетрясение, магнитуда которого достигла 6,1. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки зафиксировали в воскресенье, 3 января. Сейсмологическую активность обнаружили в группе Алеутских островов. Эпицентр землетрясения находился в 234 км к юго-западу от города Адак. Очаг подземной бури залегал на глубине 17,1 км.

Информация о возможных разрушениях и пострадавших в результате землетрясения не поступала.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что геофизик предупредил о мощных землетрясениях по всему миру. Геофизик отметил, что в последнее время на планете фиксируется преобладание меридиональных форм циркуляции. Они будут преобладать еще в течение 20 лет, что обернется мощными землетрясениями по всему земному шару.

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Аляска землетрясение


 

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