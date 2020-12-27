Геофизик предупредил о мощных землетрясениях по всему миру

В ближайшие два десятка лет на всех континентах Земли вырастет количество землетрясений, заявил ученый-геофизик, заведующий лабораторией в центре геофизических исследований «Градиент» Виктор Боков.

Специалист напомним, что землетрясения происходят из-за тектонических процессов по влиянием атмосферных изменений: из-за давления почва может просесть до 40 сантиметров в местах разломов тектонических плит, передает URA.ru.

«Есть две основные формы циркуляции атмосферы: форма «C» связана с Азорским антициклоном, а форма «E» – с Сибирским. И вот когда эти меридиональные процессы усиливаются, то землетрясений возникает больше. Особенно мощных», – сказал Боков в интервью URA.ru.

Геофизик отметил, что в последнее время на планете фиксируется преобладание меридиональных форм циркуляции. Они будут преобладать еще в течение 20 лет, что обернется мощными землетрясениями по всему земному шару, считает Боков.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Милане зафиксировали самое сильное землетрясение за последние 500 лет.