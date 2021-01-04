В Мурино задержали троицу, разъезжающую на угнанном Mercedes

Во Всеволожском районе Ленобласти задержали злоумышленника, незаконно завладевшего автомобилем.

В воскресенье, 3 января, в отдел полиции обратился 38-летний мужчина с заявлением о пропаже Mercedes. Машину похитили в период с 22:00 2 января до 6:20 следующего дня с неохраняемой парковки, расположенной у дома №15 по улице Капральская в деревне Новое Девяткино.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, в ходе оперативных мероприятий полицейские обнаружили указанный автомобиль у дома №4 по бульвару Менделеева в Мурино. За рулем иномарки находился 34-летний мужчина, а в салоне — 34-летний мужчина и 38-летняя женщина.

В отношении водителя возбудили уголовное дело. Подозреваемый задержан.

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