В жилом доме на Большой Пушкарской произошел пожар

Утром, 4 января, в Петроградском районе Петербурга произошел пожар. Очевидцы сообщили, что на улице Большая Пушкарская, 3б загорелась квартира.

На место происшествия съехались пожарные машины.

Видео с места пожара опубликовано в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте». С помощью крана спасатели поднялись на верхний этаж к окну, из которого выходил густой дым, и стали тушить пожар.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в квартире на улице Шаврова среди ночи разгорелся пожар. В результате происшествия пострадал 32-летний мужчина, ему потребовалась помощь медиков.