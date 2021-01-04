В жилом доме на Большой Пушкарской произошел пожар

В жилом доме на Большой Пушкарской произошел пожар
Место происшествия. Фото: «ДТП и ЧП Петербург»

Утром, 4 января, в Петроградском районе Петербурга произошел пожар. Очевидцы сообщили, что на улице Большая Пушкарская, 3б загорелась квартира.

На место происшествия съехались пожарные машины.

Видео с места пожара опубликовано в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте». С помощью крана спасатели поднялись на верхний этаж к окну, из которого выходил густой дым, и стали тушить пожар.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в квартире на улице Шаврова среди ночи разгорелся пожар. В результате происшествия пострадал 32-летний мужчина, ему потребовалась помощь медиков.

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Большая Пушкарская Петроградский район пожар


 

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