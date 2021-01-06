Боня рассказала, как ее дочери сожгли руки антисептиком

Блогер отметила, что девочке слишком часто обрабатывали руки в школе.

Блогер Виктория Боня пожаловалась на слишком агрессивные противокоронавирусные меры. Печальным опытом она поделилась в Instagram-аккаунте.

Она отметила, что ее ребенку в школе «сожгли руки спиртовым гелем». Девочка даже плачет от боли – настолько серьезные последствия. Боня не понимает, зачем обрабатывать руки настолько часто. Блогер показала подписчикам ладони своей дочери – они покраснели и потрескались.

Напоминаем, что сейчас Боня проживает в Монако, ее дочка ходит в местную школу. Ситуация с коронавирусом в стране непростая – заболеваемость с каждым днем растет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Боливия зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса. Теперь в стране смогут пользовать препарат «Спутник V».