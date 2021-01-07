В Казанском соборе собрались прихожане: там проходит Рождественская служба

В Казанском соборе собрались прихожане: там проходит Рождественская служба
В Казанском соборе проходит богослужение. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Главная служба по случаю празднования Рождества Христова началась в 23:00.

В ночь на 7 января в Казанском соборе началась Рождественская служба. Те, кто не смог попасть в церковь, стоят на Невском проспекте. Известно, что служба началась в 23:00. В Санкт-Петербурге ее возглавляет митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

Все участники, настаивает РПЦ, должны соблюдать меры предосторожности: носить маски и перчатки, а также помнить о социальной дистанции. Это необходимо, чтобы не допустить распространение коронавируса.

Известно, что богослужения проходят в 180 храмах города. Одна из крупнейших – в Никольском морском соборе, который находится в Кронштадте.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин прибыл в храм в Новгородской области на рождественскую службу. Президент предпочитает встречать Рождество не в столице.

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