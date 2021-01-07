Петербург перешел на учет электроэнергии освещения 6 января

В Северной столице наружное освещение полностью оснастили приборами учета электроэнергии. Город полностью перешел на автоматизированный учет.

Как сообщают в Смольном, наружное освещение города оснащено приборами учета на 100%. В конце декабря специалисты установили последние 812 приборов учета в Пушкинском, Курортном и Петродворцовом районе.

«Это даёт возможность снимать показания приборов дистанционно, моментально реагировать на незаконные подключения к сетям уличного освещения», – заявили в пресс-службе Смольного.

Отметим, что за 2020 год с помощью автоматизированной системы удалось сэкономить 170 млн рублей бюджетных средств.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Казанском соборе собрались прихожане: там проходит Рождественская служба. Известно, что богослужения проходят в 180 храмах города. Одна из крупнейших – в Никольском морском соборе, который находится в Кронштадте.