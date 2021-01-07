Петербург перешел на учет электроэнергии освещения 6 января

Петербург перешел на учет электроэнергии освещения 6 января
Невский проспект. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

В Северной столице наружное освещение полностью оснастили приборами учета электроэнергии. Город полностью перешел на автоматизированный учет.

Как сообщают в Смольном, наружное освещение города оснащено приборами учета на 100%. В конце декабря специалисты установили последние 812 приборов учета в Пушкинском, Курортном и Петродворцовом районе.

«Это даёт возможность снимать показания приборов дистанционно, моментально реагировать на незаконные подключения к сетям уличного освещения», – заявили в пресс-службе Смольного.

Отметим, что за 2020 год с помощью автоматизированной системы удалось сэкономить 170 млн рублей бюджетных средств.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Казанском соборе собрались прихожане: там проходит Рождественская служба. Известно, что богослужения проходят в 180 храмах города. Одна из крупнейших – в Никольском морском соборе, который находится в Кронштадте.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
новости СПб освещение Смольный


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Флот США начнет патрулировать российскую Арктику
Петербург перешел на учет электроэнергии освещения 6 января
Беглов поздравил жителей Петербурга с Рождеством Христовым
Стало известно зачем мошенники записывают телефонные разговоры
Пропавшая студентка на Сахалине в ноябре найдена живой
«Газпром» снизил транзит газа через Украину в начале 2021 года
Великобритания частично сняла санкции против Крыма
Зеленый чай с имбирем снижает вероятность появления рака