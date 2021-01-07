Коронавирус выявили у 3 тысяч петербуржцев за сутки

Коронавирусная инфекция набирает обороты. В Северной столице суточный прирост стабильно держится на трех и более тысячах в сутки.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, за минувшие 24 часа в Петербурге было установлено 3 тыс. 5 случаев заболевания коронавирусом. Таким образом, всего в Северной столице болезнь подхватили уже 267 тыс. 2 петербуржца.

Выздороветь от болезни смогли 160 тыс. 335 человек. За прошедшие сутки – 1 тыс. 836 пациентов. Однако есть и те, кто скончались от новой болезни. Коронавирус уже унес жизни 8 тыс. 204 петербуржцев. За последние сутки – 69 человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала о том, что петербуржцы поставили рекорд по числу привившихся от Covid-19. Медицинские работники насчитали 1053 человека, которым был введен препарат «Спутник V». В общей сложности в городе от коронавируса привились 8 тыс. 67 человек.