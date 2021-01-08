Водитель в Москве протаранил 11 припаркованных автомобилей

Утро для владельцев автомобилей в районе Москвы Ясенево началось не самым приятным образом. Мужчина протаранил 11 припаркованных машин.

Как сообщает Дептранс в официальном Telegram-канале, инцидент случился в пятницу, 8 января, на автостоянке у дома №1 по Соловьиному проезду. Водитель решил проехать мимо автомобилей и в итоге протаранил чужой транспорт.

Кроме этого, сообщается о пострадавших. На данный момент неизвестно сколько людей получили ущерб, а также в каком состоянии они находятся.

К месту происшествия прибудут сотрудники спецслужб для выяснения обстоятельств случившегося.

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