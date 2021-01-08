На Приморском проспекте загорелась парилка, на месте работает МЧС

Все произошло на Приморском проспекте, 30. Фото: google.maps

Все произошло на Приморском проспекте, 30. Фото: google.maps

В Приморском районе Петербурга спасателям потребовалось полчаса на локализацию пожара. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МЧС.

Все произошло в доме №30 по Приморскому проспекту. Жители города сообщили в экстренные службы о пожаре в 08:18 в пятницу, 8 января. По данным ведомства, возгорание началось в помещении парилки.

На месте происшествия от МЧС работали 15 человек личного состава с привлечением трех пожарных автомобилей. Отмечается, что пламя распространилось по площади 6 квадратных метров.

Огонь удалось сбить примерно за полчаса: в 08:52 сотрудники ведомства сообщили о локализации пожара.

Информации о возможных пострадавших не поступало.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели эвакуировали мужчину из горящей квартиры на Генерала Симоняка.