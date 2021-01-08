Привитые от COVID-19 журналисты рассказали о побочных реакциях

Привитые от COVID-19 журналисты рассказали о побочных реакциях
Медики называют подобные реакции организма нормой. Фото: pixabay

Петербургские журналисты, испытавшие на себе вакцину от коронавирусной инфекции, сообщили о двух волнах побочных эффектов.

Основными побочными эффектами после прививки стали температура и слабость. Эти симптомы наблюдались у журналистов около суток.

Редактор АБН поделился, что после вакцины он ощутил необычный симптом. По его словам, вечером в день вакцинации он резко захотел спать, после чего его утянуло в сон почти на сутки. Также его беспокоили озноб и ломота в суставах.

Петербуржец из «Комсомольской правды» обратил внимание на припухлость и боль в месте укола. Побочные эффекты наблюдались у него и на следующий день, но гораздо слабее. По словам редактора, у него началась слабость и небольшой озноб, после чего поднялась температура и усилилась боль в руке.

Затем ему стало лучше, однако к вечеру все побочные эффекты вновь дали о себе знать. При этом медики называют подобные реакции организма на введение препарата нормой.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что еще 1280 петербуржцев получили вакцину от коронавируса за сутки.

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