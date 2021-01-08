Покраснение языка может быть симптомом опасного недуга

На первый взгляд не внушающее беспокойства заболевание, прогрессируя, может привести к серьезным проблемам. Фото: pixabay

На первый взгляд не внушающее беспокойства заболевание, прогрессируя, может привести к серьезным проблемам. Фото: pixabay

Специалисты американского Национального института сердца, легких и крови (NHLBI) установили, что гладкий, покрасневший и уплотненный язык может свидетельствовать о дефиците витамина В12 в организме.

Нехватка этого полезного вещества повышает риск развития пернициозной анемии, подчеркивают ученые. Как следствие, человек может столкнуться с покалыванием и онемением рук и ног, мышечной слабостью и потерей рефлексов. Организму необходим витамин В12 для выработки здоровых эритроцитов и нормального функционирования нервной системы, пишет РИА Новости.

В случаях, когда дефицит сильный, может наблюдаться спутанность сознания, слабоумие, депрессия и потеря памяти, а также тошнота и рвота, вздутие, диарея или запор, потеря аппетита и веса. При этом восполнить дневную норму потребления витамина В12 можно с помощью говядины, печени, мяса птицы и рыбы, яиц, молока, йогурта и сыра.

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