Житель Курской области приехал в Петербург отдохнуть и остался без Land Cruiser за 3,8 млн рублей

Автомобиль застрахован но не оборудован дополнительными системами слежения. Фото: pixabay

Автомобиль застрахован но не оборудован дополнительными системами слежения. Фото: pixabay

В Северной столице у туриста, приехавшего в город на новогодние каникулы, угнали дорогостоящий внедорожник Toyota Land Cruiser 200.

Как рассказал владелец иномарки правоохранительным органам, последний раз свой автомобиль он видел припаркованным возле гостиницы «Россия», находящейся на площади Чернышевского вечером 6 января. Уже на следующий день мужчина обнаружил пропажу.

Полицейские изъяли записи камер видеонаблюдения, установленных на фасаде гостиницы. На кадрах присутствует неизвестный мужчина в темной куртке. Он подходит к внедорожнику, садится за руль и уезжает. Материальный ущерб хозяин машины, житель Курской области, оценил в 3 млн 850 тысяч рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на трассе А-121 в четверг, 7 января, два странных «Мерседеса» с неизвестной целью преследовали автомобиль.