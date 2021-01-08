В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в убийстве брата-близнеца на Мартыновской

В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в убийстве брата-близнеца на Мартыновской
Подозреваемый в убийстве мужчина является еще и должником по алиментам. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Приморском районе Северной столицы задержали 38-летнего местного жителя, которого подозревают в убийстве брата-близнеца.

Согласно информации правоохранительных органов, братья проживали в доме №12 корпус 1 по Мартыновской улице, а 6 января один из них скончался в результате пьяного конфликта. По предварительным данным, находясь в состоянии алкогольного опьянения, один из братьев ударил другого ножом, от чего пострадавший скончался на месте происшествия.

Прибывшие по вызову полицейские изъяли пять ножей, один — с бурыми следами, окурки, одежду и два мобильных телефона. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Правоохранители отмечают, что подозреваемый неоднократно привлекался к ответственности за неуплату алиментов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Мурино 26-летний петербуржец получил ножевое ранение.

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