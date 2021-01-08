Возлюбленная и приятель тяжело ранили молодого человека в Мурино

Все произошло на улице Новая в Мурино. Фото: google.maps

Все произошло на улице Новая в Мурино. Фото: google.maps

Во Всеволожском районе Ленобласти госпитализировали 26-летнего мужчину с ножевым ранением. В совершении преступления подозревают его возлюбленную и приятеля.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, все произошло утром 7 января в доме №17/2 на улице Новой в Мурино. О преступлении в полицию сообщил неизвестный. Прибывшие на место правоохранители установили, что раненого молодого человека госпитализировали на скорой в Токсовскую межрайонную больницу.

Стражи порядка сразу задержали подозреваемых — 24-летнюю сожительницу потерпевшего и находившегося в гостях 27-летнего мужчину. Оба в нетрезвом состоянии были доставлены в отдел.

Позже в больнице сообщили, что у потерпевшего зафиксированы колото-резаная рана живота, ранение мышцы, внутрибрюшное кровотечение и кровопотеря. Он находится в тяжелом состоянии.

На месте происшествия были изъяты три ножа и отпечатки пальцев.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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