Редкий советский лимузин ЗиС-110 выставили на продажу за 26 млн рублей

По словам владельца "ЗИСа", цена на эти автомобили сегодня постоянно растет. Фото: pixabay

По словам владельца "ЗИСа", цена на эти автомобили сегодня постоянно растет. Фото: pixabay

Советский лимузин «ЗИС-110», выпущенный в 1950 году, выставил на продажу владелец, потребовав за автомобиль 26 миллионов рублей.

Объявление о продаже редкого автомобиля представительского класса советских времен появилось на порталу auto.ru. По словам владельца машины, это первая люксовая модель, выпускавшаяся в Советском союзе в послевоенный период, с 1945 по 1058 год. Лимузин оснащен шестилитровым двигателем мощностью в 140 лошадиных сил.

Автомобиль находится в Твери и, как утверждает пользователь, разместивший объявление, в отличном состоянии. Несколько лет назад раритетную машину полностью отреставрировали в Москве. При этом за 70 лет её пробег составляет всего 30 тысяч километров.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, о самых необычных предложениях пользователей раздела «Объявления» в социальной сети «Вконтакте».