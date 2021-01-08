Полиция проверит ДТП с каршерингом, перевернувшимся на крышу на Шаврова

В Приморском районе Петербурге полиция проводит проверку по факту автомобильной аварии с участием каршеринга и, предположительно, пьяного водителя.
Об этом сообщили в городском управлении МВД России. Предварительно, все произошло в 10 утра на улице Шаврова. Водитель каршеринга серьезно превысил скорость и не смог удержать управление, в результате чего машина влетела в припаркованный автомобиль и перевернулась.
Автомобилист получил травмы средней степени тяжести, с которыми был госпитализирован в больницу. Медики проверят водителя на состояние алкогольного опьянения.
В настоящее время полиция проводит проверку.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели приехали на Шаврова помочь перевернувшемуся каршерингу.