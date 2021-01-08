Полиция проверит ДТП с каршерингом, перевернувшимся на крышу на Шаврова

Полиция проверит ДТП с каршерингом, перевернувшимся на крышу на Шаврова
Каршеринг опрокинулся на крышу. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В Приморском районе Петербурге полиция проводит проверку по факту автомобильной аварии с участием каршеринга и, предположительно, пьяного водителя.

Об этом сообщили в городском управлении МВД России. Предварительно, все произошло в 10 утра на улице Шаврова. Водитель каршеринга серьезно превысил скорость и не смог удержать управление, в результате чего машина влетела в припаркованный автомобиль и перевернулась.

Автомобилист получил травмы средней степени тяжести, с которыми был госпитализирован в больницу. Медики проверят водителя на состояние алкогольного опьянения.

В настоящее время полиция проводит проверку.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели приехали на Шаврова помочь перевернувшемуся каршерингу.

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