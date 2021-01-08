У Сенной площади прорвало трубу. Движение по Московскому проспекту перекрыто

В пятницу, 8 января, в Петербурге на Московском проспекте у Сенной площади прорвало трубу.

Из-за коммунальной аварии движение на этом участке перекрыто.

Судя по опубликованным снимкам в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте», улицу не только залило водой, но и заволокло густым паром.

«На Сенной все в дыму или пару, всех разворачивают»,- сообщили очевидцы.

Пользователи Сети шутят по поводу «технологического прорыва».

«Что же коммунальщики будут делать, если мороз градусов 15 ударит?»

«Завтра бесплатный каток будет, приходите», — пишут комментаторы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге на проспекте Просвещения прорвало трубу. Один из дворов оказался залит водой.