В Ленобласти мужчина, пытавшийся отбиться от полицейских, стал фигурантом уголовного дела

В Ленобласти мужчина, пытавшийся отбиться от полицейских, стал фигурантом уголовного дела
Мужчина и пострадавший полицейский находятся в больнице. Фото: pixabay

Действия гражданина расценивают как нападение на сотрудников правоохранительных органов.

В Ленинградской области 8 января полицейские задержали мужчину с наркотическими средствами. Гражданин, не желающий быть пойманным, оказал сопротивление, в связи с чем стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщается на сайте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

Известно, что подозреваемый в совершении преступления мог ударить одного из полицейских ногой по лицу. После этого он пытался скрыться с места инцидента, но у него не вышло. Чтобы остановить мужчину, сотрудникам правоохранительных органов пришлось применить оружие и осуществить два выстрела в воздух. Злоумышленник проигнорировал требования, после чего полицейские выстрелили в убегавшего. Только пуля смогла остановить его.

На данный момент и пострадавший полицейский и злоумышленник доставлены в больницу. Выясняются все обстоятельства происшествия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что у жителя Волхова нашли около 35 кг наркотиков.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ленинградская область наркотики полиция уголовное дело


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Литейном ДТП с участием маршрутки: образовывается пробка
В Ленобласти женщина в свадебном платье подожгла собственную квартиру
Тодоренко отреагировала на слухи о расставании с супругом
Пьяный мигрант угнал автомобиль такси и попал на нем в ДТП на Суздальском
Эксперт рассказал, как наладить режим сна после новогодних праздников
В Петербурге завели уголовное дело после кражи 26 ценных предметов из ...
В Ленобласти мужчина, пытавшийся отбиться от полицейских, стал фигурантом ...
В Петербурге зафиксировали самую низкую смертность от коронавируса за месяц