В Ленобласти мужчина, пытавшийся отбиться от полицейских, стал фигурантом уголовного дела

Действия гражданина расценивают как нападение на сотрудников правоохранительных органов.

В Ленинградской области 8 января полицейские задержали мужчину с наркотическими средствами. Гражданин, не желающий быть пойманным, оказал сопротивление, в связи с чем стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщается на сайте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

Известно, что подозреваемый в совершении преступления мог ударить одного из полицейских ногой по лицу. После этого он пытался скрыться с места инцидента, но у него не вышло. Чтобы остановить мужчину, сотрудникам правоохранительных органов пришлось применить оружие и осуществить два выстрела в воздух. Злоумышленник проигнорировал требования, после чего полицейские выстрелили в убегавшего. Только пуля смогла остановить его.

На данный момент и пострадавший полицейский и злоумышленник доставлены в больницу. Выясняются все обстоятельства происшествия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что у жителя Волхова нашли около 35 кг наркотиков.