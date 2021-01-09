Появились подробности пожара в деревне Кальтино, который устроила «невеста»

Во Всеволожском районе Ленобласти произошел пожар в жилом доме. По словам жильцов, виновником ЧП стала женщина, одетая в импровизированное свадебное платье.

Инцидент произошел в пятницу вечером, 8 января, в деревне Кальтино. Кадры с места пожара опубликовали в в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, сигнал о возгорании поступил дежурному части около 20:55. В квартире горела обстановка на общей площади в 5 квадратных метров. На месте происшествия работали 12 человек, прибывших на трех спецмашинах.

В 21:20 пожар полностью потушили. Информация о пострадавших не поступала. Из горящей квартиры спасли одного человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жильцы дома в деревне Кальтино уверяют, что виновницей пожара является женщина в образе невесты, которая якобы подожгла свою квартиру, а после начала звать на помощь.