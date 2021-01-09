Меркель назвала предстоящие недели зимы самыми сложными за пандемию

Меркель назвала предстоящие недели зимы самыми сложными за пандемию
Ангела Меркель. Фото: официальный сайт Кремля

Предстоящие недели будут самыми сложными за всю пандемию COVID-19. Такое мнение выразила канцлер Германии Ангела Меркель.

По ее словам, немецкие медики работают на пределе возможностей, а последствия роста заболеваемости коронавирусом во время новогодних праздников трудно оценить.

Как сообщили «РИА Новости», канцлер Германии отметила, что основной задачей является снизить число новых случаев заболевания до 50 на 100 тыс. человек за неделю, а еще лучше — ниже этого значения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что глава Минздрава Германии Йенс Шпан может стать кандидатом на пост канцлера страны и в случае победы заменить Ангелу Меркель.

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