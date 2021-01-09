«Раскидало торопливых»: столкнувшиеся машины собрали крупную пробку на Вантовом мосту

Перед Вантовым мостом в Петербурге произошло ДТП с участием легковых авто. На участке собирается крупная пробка.
Авария случилась сегодня, 9 января, на внешней стороне КАД. Фотографии с места происшествия опубликовали в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».
«Раскидало особо торопливых», — написал автор записи.
На кадрах видно, что поврежденные машины заняли половину проезжей части. У одной из них разбита передняя часть, у другой легковушки пострадал багажник.
Обстоятельства столкновения и информация о возможных пострадавших не приводятся.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала об еще одном ДТП на Вантовом мосту. Участником аварии стал каршеринговый автомобиль.