Сын Никаса Сафронова потерял антитела после вакцинации

Он считает, что это могло произойти из-за употребления алкоголя.

Российский пианист, сын художника Никаса Сафронова Лука Затравкин рассказал, как себя чувствует после вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает «Собеседник».

Он заявил, что потерял антитела спустя четыре недели после второй прививки. Их стало намного меньше, чем после введения первой вакцины. Затравкин считает, что это произошло из-за употребления алкоголя.

«Видимо, из-за спиртного я и потерял свои драгоценные антитела. Это говорит о том, что, решаясь на вакцинацию, нужно соблюдать все рекомендации врачей»,

— объяснил пианист.

Он добавил, что продолжает соблюдать режим самоизоляции.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что вместо вакцины врачи по ошибке дали пациентам антитела к COVID в США. Пострадавших уведомили об ошибке и им было предложено сделать прививку от новой болезни повторно.