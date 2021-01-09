Четыре дома на Корабестроителей остались на сутки без тепла

Четыре дома на Корабестроителей остались на сутки без тепла
Ремонт продлится до 8:00 10 января. Фото: "Живем на Васильевском | Васильевский остров" "ВКонтакте"

В Василеостровском районе Петербурга прорвало трубу. Четыре дома на улице Кораблестроителей остались без тепла. Вернуть отопление обещают только 10 января.

Об этом стало известно в субботу, 9 января. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «Живем на Васильевском | Васильевский остров» соцсети «ВКонтакте».

Как сообщила пресс-служба АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», на Капитанской улице нашли дефект на трубопроводе, из-за чего было решено отключить отопление.

Сегодня в 12:00 специалисты отремонтировали трубу у дома №4 на Капитанской улице. В ходе проверки нового участка специалисты выявили еще один дефект дальше по трубопроводу.

Ненадежный участок было решено менять. Ремонт продлится до 8:00 следующего дня. Тогда же в здания дадут тепло. Пока же на холод жалуются жители домов № 30, 32, 34, 38 на улице Кораблестроителей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что владельцам авто, оказавшихся на месте прорыва труб в Петербурге, пообещали возместить ущерб.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
АО “Теплосеть Санкт-Петербурга” кораблестроителей новости СПб


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Паровозик» из четырех машин собрал пробку на Планерной улице
На Морской набережной авария с участием такси
Водитель Lada пришел в ярость после ДТП с фургоном на Васильевском острове
Четыре дома на Корабестроителей остались на сутки без тепла
В Индонезии упал в море пассажирский самолет
Дочь Пескова показала отца в молодости
Врач перечислила продукты, помогающие крепко спать
Самолет, летевший в Новосибирск, совершил посадку с отказавшим двигателем