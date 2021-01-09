Четыре дома на Корабестроителей остались на сутки без тепла

Ремонт продлится до 8:00 10 января. Фото: "Живем на Васильевском | Васильевский остров" "ВКонтакте"

Ремонт продлится до 8:00 10 января. Фото: "Живем на Васильевском | Васильевский остров" "ВКонтакте"

В Василеостровском районе Петербурга прорвало трубу. Четыре дома на улице Кораблестроителей остались без тепла. Вернуть отопление обещают только 10 января.

Об этом стало известно в субботу, 9 января. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «Живем на Васильевском | Васильевский остров» соцсети «ВКонтакте».

Как сообщила пресс-служба АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», на Капитанской улице нашли дефект на трубопроводе, из-за чего было решено отключить отопление.

Сегодня в 12:00 специалисты отремонтировали трубу у дома №4 на Капитанской улице. В ходе проверки нового участка специалисты выявили еще один дефект дальше по трубопроводу.

Ненадежный участок было решено менять. Ремонт продлится до 8:00 следующего дня. Тогда же в здания дадут тепло. Пока же на холод жалуются жители домов № 30, 32, 34, 38 на улице Кораблестроителей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что владельцам авто, оказавшихся на месте прорыва труб в Петербурге, пообещали возместить ущерб.