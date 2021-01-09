В Индонезии упал в море пассажирский самолет

На борту не было россиян. Фото: Pixabay

На борту не было россиян. Фото: Pixabay

На борту находились более 50 человек.

В Индонезии пассажирский самолет авиакомпании Sriwijaya Air сегодня, 9 января, потерпел крушение почти сразу после вылета из Джакарты. Пассажиры перед вылетом успели поделиться последними кадрами в социальных сетях.

Речь идет о самолете Boeing 737-500, который пропал с радаров этим утром. Сигнал перестал поступать примерно через четыре минуты после вылета борта. Внутри находились более 50 человек, в том числе дети.

Что стало причиной инцидента – непонятно. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что самолет, летевший в Новосибирск, совершил посадку с отказавшим двигателем. Известно, что самолет вернулся на аэродром вылета. На борту находилось 52 пассажира, а также пять членов экипажа.