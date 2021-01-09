На Морской набережной авария с участием такси

На Морской набережной авария с участием такси
В аварии мог кто-то пострадать. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

На Васильевском острове сегодня вечером, 9 января, произошла авария с участием такси. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на Морской набережной у дома номер 23. Там столкнулись две легковушки – одна из них была машиной такси. На снимках видно, что автомобили получили повреждения. Не уточняется, есть ли пострадавшие и каково их состояние.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что водитель Lada пришел в ярость после ДТП с фургоном на Васильевском острове. По словам очевидцев, авария произошла в результате попытки водителя Lada Largus справа обогнать фургон, который в тот момент перестраивался.

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