Водитель Lada пришел в ярость после ДТП с фургоном на Васильевском острове

На Большом проспекте Васильевского острова произошло ДТП с участием фургона и легкого автомобиля. Водитель второго транспорта пришел в ярость после случившегося.

Машины столкнулись в субботу, 9 января. Фотографии с места происшествия опубликовали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

По словам очевидцев, авария произошла в результате попытки водителя Lada Largus справа обогнать фургон, который в тот момент перестраивался. Оба водителя перестраивались без использования поворотника. Пользователь также добавил, что водитель Lada долго ругался после ДТП.

Другие подробности неизвестны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что столкнувшиеся машины собрали крупную пробку на Вантовом мосту. Транспортные средства заняли несколько полос.