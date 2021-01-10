В Петербурге на карантине остаются 1201 человек

Стало известно, сколько человек находится на карантине в Петербурге. Фото: pixabay.com

Стало известно, сколько человек находится на карантине в Петербурге. Фото: pixabay.com

За последние сутки в Петербурге прошли обследование на коронавирус 25602 человека.

На карантине находится 1165 человек. Из 751 — на самоизоляции, 967 человек – контактные, сообщили утром 10 января в администрации Петербурга. Обработано 5972 вызова, поступивших по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

С 5 октября на портале #мывместе зарегистрировались 1151 петербургских волонтеров.

С начала пандемии в России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 3 379 103 случая заражения, выздоровело 2 754 809 пациентов, умер 61 381 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в США зафиксировали более 10 миллионов случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил университет Джонса Хопкиса, который ведет подсчеты на основе данных из открытых источников.